Бизнесвумен Ольга Слуцкер публично и трогательно простилась с умершим отцом

Она разместила запись в Instagram 3 апреля. Известный адвокат Сергей Березовский умер 1 апреля в результате онкологического заболевания.
Пост в социальной сети Ольга Слуцкер разместила на своей странице в Instagram накануне. Она написала, что время жизни ее папы совпало с большим и важным периодом жизни страны.
Сергей Березовский родился в Сталинском СССР, ребёнком пережил Великую Отечественную Войну и страшную блокаду Ленинграда.
Также дочь адвоката рассказала о блестящей карьере отца, которую он сделал в “Брежневское время без участия в партийных и советских органах, ликовал падению коммунистического режима в эпоху Горбачева, эмигрировал в США, когда распался Советский Союз”.
После он вернулся, пишет Слуцкер, спустя 7 лет в Петербург. Вырастил ее, “обожал поздних внуков”.
Также он продолжал работать адвокатом до 84 лет. Помимо этого, Слуцкер написала и о личных предпочтениях отца в футболе и рассказал про личную жизнь.
“Невозможно проститься с тем, что есть ты, с тем, что он вложил в меня и успел вложить во внуков”, — написала Слуцкер.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что актер Алексей Булдаков умер в возрасте 68 лет.