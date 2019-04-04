Бизнесвумен Ольга Слуцкер публично и трогательно простилась с умершим отцом

Дочь адвоката рассказала о блестящей карьере отца. Фото: https://www.instagram.com
Дочь адвоката рассказала о блестящей карьере отца. Фото: https://www.instagram.com

Она разместила запись в Instagram 3 апреля. Известный адвокат Сергей Березовский умер 1 апреля в результате онкологического заболевания.

Пост в социальной сети Ольга Слуцкер разместила на своей странице в Instagram накануне. Она написала, что время жизни ее папы совпало с большим и важным периодом жизни страны.

Сергей Березовский родился в Сталинском СССР, ребёнком пережил Великую Отечественную Войну и страшную блокаду Ленинграда.

Также дочь адвоката рассказала о блестящей карьере отца, которую он сделал в “Брежневское время без участия в партийных и советских органах, ликовал падению коммунистического режима в эпоху Горбачева, эмигрировал в США, когда распался Советский Союз”.

После он вернулся, пишет Слуцкер, спустя 7 лет в Петербург. Вырастил ее, “обожал поздних внуков”.

Также он продолжал работать адвокатом до 84 лет. Помимо этого, Слуцкер написала и о личных предпочтениях отца в футболе и рассказал про личную жизнь.

“Невозможно проститься с тем, что есть ты, с тем, что он вложил в меня и успел вложить во внуков”, — написала Слуцкер.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что актер Алексей Булдаков умер в возрасте 68 лет.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
адвокат Сергей Березовский Слуцкер
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