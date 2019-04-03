Актер Алексей Булдаков умер в возрасте 68 лет

В конце марта актер отпраздновал день рождения.
В Монголии на съемках умер актер Алексей Булдаков, сообщил президент фестиваля “Амурская осень” Сергей Новожилов в Instagram 3 апреля. Смерть наступила в результате оторвавшегося тромба.
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Светлая память ,не стало Леши Булдакова…#друзья #минск #friends #алексейбулдаков#москва
Актеру 26 марта исполнилось 68 лет, он родился в селе Макаровка Алтайского края, затем долгое время жил и работал в Павлодаре, играл в театрах Томска, Рязани. Кроме работы актера, Булдаков провел несколько лет на тракторном заводе в Павлодаре.
Его наиболее известная роль — генерал Лебедь в фильме “Особенности национальной охоты”. Исполнял шансон, как вместе с Владом Забелином, так и сольно. Снялся как минимум в 166 фильмах с 1974 года.
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