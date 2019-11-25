Пьяный пешеход запустил бутылку в лобовое стекло Hyundai на пересечении Ветеранов и Тамбасова

Сотрудники вневедомственной охраны поймали хулигана, который разбил лобовое стекло Hyundai в Красногвардейском районе Северной столицы.

Инцидент произошел в воскресенье, 24 ноября, на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Тамбасова. Автоледи остановилась на красный сигнал светофора, чтобы пропустить пешеходов. Проходящий мимо мужчина спокойно перейти проезжую часть не смог – он запустил в иномарку бутылку.

Как сообщили в Росгвардии, немного позже автоледи увидела проезжавший мимо наряд и обратилась к сотрудникам. Женщина рассказала о происшествии и описала мужчину. Хулигана удалось задержать по «горячим» следам. В результате проверки выяснилось, что мужчина находился в нетрезвом состоянии.

Автоледи опознала мужчину. В настоящее время устанавливается сумма причиненного ущерба.

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