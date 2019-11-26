Как «умные» домофоны помогают раскрывать преступления в Петербурге

С помощью «умных» домофонов, которые появились в Петербурге, граждане и полиция могут следить за порядком во дворах и парадных. Уже есть примеры выявления правонарушителей.

Телеком-оператор «Дом.ru» (входит в АО «ЭР-Телеком Холдинг») установил в городе более 7000 домофонов со встроенными камерами наблюдения, позволяющими в режиме реального времени наблюдать за окрестностями. Смотреть за двором и даже открывать вход в парадную, жители могут прямо на экране смартфона с помощью специального приложения «Умный Дом.ru». При этом можно просмотреть видеозаписи с камер за предыдущие семь дней.

Практика показала, что «умные» домофоны действительно могут помочь в выявлении злоумышленников. Так, в одном из домов Петроградского района жители смогли быстро выяснить причину, по которой их подъезды остались без электроснабжения. На видео с домофона было видно, что ночью к электросети дома хотели подключить соседний магазин. Его сотрудников сняли видеокамеры, которые «видят» даже в темноте. Видеосъемка позволила подать заявление в полицию.

В другом случае «умный» домофон позволил найти мужчину, который обокрал женщину, у которой провел ночь. Одинокая дама познакомилась с горячим южным мужчиной и пригласила его в гости. Однако утром ее романтическое приключение обернулось жестоким разочарованием: мужчина исчез, не попрощавшись, захватив драгоценности своей недолгой подруги. Полиция, просмотрев видеозапись «умного» домофона быстро вычислила злоумышленника и задержала его.

«Умные» домофоны также могут помочь сохранить жизнь и здоровье граждан. Например, найти родственников тяжелобольных людей. Недавно в центре Петербурга обнаружили человека без сознания. Врачи «скорой помощи» выявили у него проблемы с сердцем и отвезли в больницу. Однако, документов и телефона при госпитализированном не оказалось. В такой ситуации идентифицировать личность больного помог ключ от «умного домофона», ведь он имеет идентификатор с конкретным адресом. Полиция уже на следующий день смогла найти родственников больного человека.

И таких случаев, когда «умный» домофон помогает бороться с правонарушителями, немало. Теперь стало гораздо легче найти граждан, которые выкидывают мусор прямо в парадных, угоняют велосипеды, похищают вещи.

«Дом.ru» работает над расширением функционала устройств. Например, скоро пользователи смогут добавлять в мобильное приложение профили всех членов семьи, и видеть, кто из них дома. Родители смогут получать push-уведомление на смартфон, когда ребенок откроет дверь в подъезд. Появится возможность включать абонентскую плату за «умный домофон» в один счет с другими услугами – цифровым ТВ, интернетом и телефонией «Дом.ru».

Для управляющих компаний и ТСЖ в приложении «Умный Дом.ru» появится личный кабинет, где можно будет просматривать видео с каждой из камер, открывать дверь, общаться с визитерами, а также отправлять сообщения жильцам об отключении воды или проведении ремонта, принимать от них коммунальные заявки, отслеживать срок и качество их выполнения. Приложение позволит управлять коммунальной инфраструктурой дома жителям и обслуживающим организациям. К 2020 году «Дом.ru» установит в Петербурге 8532 «умных» домофона. Проект реализуется в рамках госконтракта, направленного на реализацию проекта «Безопасный город».

Всего в России «Дом.ru» установил 10 000 «умных» домофонов в 35 городах. Десятитысячное устройство компания подключила в ноябре в Саратове. Лидером среди городов по количеству установленных «умных» домофонов стал Санкт-Петербург. В ТОП-5 рейтинга также вошли Красноярск, Тула, Ростов-на-Дону и Иркутск.