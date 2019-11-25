В Старой Ладоге горел дом на 120 «квадратах»

Спасатели справились с возгоранием за час. По предварительным данным, никто не пострадал.

Все случилось поздно вечером, 25 ноября. Обо всем сообщили в ГУ МЧС России по Ленинградской области. Частный дом горел в селе Старая Ладога в микрорайоне Ахматова Гора. Спасателям позвонили примерно в половину девятого вечера и рассказали, что полыхает большой дом. На место прибыло 12 человек и три единицы спецтехники, которым предстояло справиться с огнем, охватившим здание на площади 120 «квадратов». На ликвидацию возгорания сотрудники МЧС потратили около часа. Непонятно, что стало причиной инцидента – сейчас этот вопрос выясняется. Также не уточняется, есть ли пострадавшие, но, скорее всего, все остались живы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в МЧС прокомментировали пожар в ТЦ «Пактор». Спасатели заверили, что торговый центр «Пактор» на проспекте Энгельса не горел – там приходили пожарно-тактические занятия с администрацией комплекса. Так что местные жители переживали зря – никто не пострадал.