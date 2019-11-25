В МЧС прокомментировали пожар в ТЦ «Пактор»

В МЧС прокомментировали пожар в ТЦ &#171;Пактор&#187;
Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Оказалось, там проходили учения и на самом деле пламя не охватывало торговые площади.

Об этом стало известно сегодня вечером, 25 ноября. Подробностями поделились в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. Спасатели заверили, что торговый центр «Пактор» на проспекте Энгельса не горел – там приходили пожарно-тактические занятия с администрацией комплекса. Так что местные жители переживали зря – никто не пострадал.

Напоминаем, что людей напугало скопление спецтехники, а также сотрудников МЧС, которые съехались у «Пактора». Они посчитали, что случился пожар, хотя дыма видно не было.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Энгельса полицейская машина и Renault Logan столкнулись на трамвайных путях. В комментариях к записи пользователи пишут, что в момент происшествия служебная машина двигалась с включенными звуковым и световым сигналами.

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