В Эрмитаже стартовал международный форум молодых журналистов «Диалог культур»

В Государственном Эрмитаже 26 ноября состоялось открытие XIV Международного медиафорума молодых журналистов «Диалог культур».

Основным событием форума станет практическая конференция, посвященная новым формам диалога в цифровых и социальных медиа, на которой соберутся молодые журналисты, авторы, редакторы, фотографы, корреспонденты и операторы, режиссеры и блогеры со всего мира.

На форуме пройдет обсуждение современных возможностей в сфере СМИ, также участники поговорят о распространении фейковых новостей в Сети и направления современных медиа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что министр культуры РФ Владимир Мединский рассказал президенту Владимиру Путину о результатах проведения культурного форума в Северной столице. Среди участников форума более пятнадцати тысяч человек из 96 стран мира посетили Петербург специально ради мероприятия.