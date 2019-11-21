Мединский отчитался перед Путиным об итогах Культурного форума в Петербурга

Министр культуры РФ Владимир Мединский рассказал президенту Владимиру Путину о результатах проведения культурного форума в Северной столице.

По словам Мединского, масштабное мероприятие превзошло все ожидания как по общему числу гостей, так и по количеству иностранных представителей. Среди участников форума более пятнадцати тысяч человек из 96 стран мира посетили Петербург специально ради мероприятия.

Также, министр отметил, что в рамках форума подписали около девяноста международных соглашений о проведений выставок, обменных программ, причем не только среди частных компаний, но и государственных. Мединский особенно отметил, что Культурный форум стал привлекательной площадкой для молодежи.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению Владимира Мединского, Санкт-Петербург является культурной столицей мира.