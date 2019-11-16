Мединский считает, что Петербург – культурная столица мира

Он надеется, что участники форума найдут время на прогулки по Северной столице.

Об этом стало известно сегодня, 16 ноября. Обо всем министр культуры России Владимир Мединский рассказал в рамках заседания VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума, сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что в эту субботу прошел последний день мероприятия и участники должны насладиться им.

Также Мединский заявил, что Северная столица является культурной столице мира и нужно получать удовольствие от нахождения в таком городе. Министр культуры хочет, чтобы люди погуляли по Санкт-Петербургу, подышать свежим воздухом и посетить музеи.

Напоминаем, что главной темой форума стала «Культурные коды в условия глобализации». Он шел с 14 по 16 ноября.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мединский признал, что Фонд кино не справляется с продвижением российских фильмов.