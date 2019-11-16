Мединский признал, что Фонд кино не справляется с продвижением российских фильмов

Он считает эту проблему одной из самых болезненных и важных.

Об этом стало известно сегодня, 16 ноября. Обо всем министр культуры России Владимир Мединский рассказал на международном культурном форуме в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС. Он отметил, что для Фонда кино продвижение российских фильмов – «проблема» и «боль». К сожалению, организации пока не удается справиться с этой задачей. Также Мединский отметил, что в последнее время старались открывать новые кинотеатры в небольших городах России, но и это не помогло.

Министр подчеркнул, что в основном пользуются популярностью ленты, рассказывающие о плохой жизни в России. Именно такие фильмы известны за рубежом, что его беспокоит.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мединский переживает, что россияне будут бездельничать из-за четырехдневки. Он считает важным, чтобы граждане потратили освободившееся время с умом.