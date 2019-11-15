Мединский переживает, что россияне будут бездельничать из-за четырехдневки

Он считает важным, чтобы граждане потратили освободившееся время с умом.

Об этом стало известно 14 ноября. Своим мнением министр культуры России Владимир Мединский поделился на лекции «Цифр и культурный сектор» в рамках Петербургского культурного форума. Он прокомментировал идею с введением четырехдневной рабочей неделей. Мединский заявил, что нужно подумать не только о плюсах, но также и о минусах. Он убежден, что речь идет не просто о поправках в законе, но и о «более глубоких проблемах».

«Человек может формально по времени меньше работать, чтобы себя прокормить… Эта тенденция совершенно очевидна. Вопрос в другом: на что будет потрачено освободившееся время?»

— заявил Мединский.

Он считает, что некоторые будут тратить дополнительный выходной на безделье, а лучше бы – на физическое, духовное и интеллектуальное развитие.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что 72% петербуржцев боятся сокращения зарплаты из-за четырехдневной рабочей недели.