72% петербуржцев боятся сокращения зарплаты из-за четырехдневной рабочей недели

72% петербуржцев боятся сокращения зарплаты из-за четырехдневной рабочей недели
Петербуржцы поделились мнением о четырехдневной рабочей недели. Фото: pixabay.com

Большинство жителей Петербурга не верят, что в ближайшие 3-5 лет переход на четырехдневную рабочую неделю станет реальностью. Мнение горожан узнали специалисты платформы HeadHunter.

Около 72% опрошенных готовы перейти на четырехдневную рабочую неделю при условии сохранения зарплаты. Не боятся потерять часть денег ради дополнительного выходного 17%. Оставшиеся респонденты не поддерживают переход вовсе.

Меньше всего к изменениям готовы топ-менеджеры и владельцы компаний. Больше всего сторонников насчитывается среди представителей IT-сферы и маркетинга.

Дополнительный выходной петербуржцы намерены тратить на домашние дела (42%), отдых (41%) и подработку (16%).

Ранее Минтруд РФ направил в правительство доклад о возможных последствиях перехода России на четырёхдневную рабочую неделю. Среди рисков отмечаются увеличение издержек на рабочую силу и повышение себестоимости продукции.

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