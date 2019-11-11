72% петербуржцев боятся сокращения зарплаты из-за четырехдневной рабочей недели

Большинство жителей Петербурга не верят, что в ближайшие 3-5 лет переход на четырехдневную рабочую неделю станет реальностью. Мнение горожан узнали специалисты платформы HeadHunter.

Около 72% опрошенных готовы перейти на четырехдневную рабочую неделю при условии сохранения зарплаты. Не боятся потерять часть денег ради дополнительного выходного 17%. Оставшиеся респонденты не поддерживают переход вовсе.

Меньше всего к изменениям готовы топ-менеджеры и владельцы компаний. Больше всего сторонников насчитывается среди представителей IT-сферы и маркетинга.

Дополнительный выходной петербуржцы намерены тратить на домашние дела (42%), отдых (41%) и подработку (16%).

Ранее Минтруд РФ направил в правительство доклад о возможных последствиях перехода России на четырёхдневную рабочую неделю. Среди рисков отмечаются увеличение издержек на рабочую силу и повышение себестоимости продукции.