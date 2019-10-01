Минтруд объяснил, чем грозит резкий переход на четырехдневную рабочую неделю

В ведомстве рассказали и положительном эффекте от сокращения рабочей недели. Фото: https://pixabay.com

В ведомстве рассказали и положительном эффекте от сокращения рабочей недели. Фото: https://pixabay.com

Министерство труда и социальной защиты России направило в правительство РФ свой доклад о возможных последствиях после введения в стране четырёхдневной рабочей недели.

В ведомстве отметили, что резкое сокращение рабочей недели несёт в себе риски, но при этом есть и положительные аспекты. Среди рисков отмечаются увеличение издержек на рабочую силу, а также повышение себестоимости продукции.

Что касается положительной стороны, то, как считают в министерстве, такая инициатива способна повысить эффективность труда и профессиональную трудоспособность.

Напомним, с инициативой о переходе на четырехдневную рабочую неделю выступил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Он поручил Министерству труда до 30 сентября дать оценку возможности введения инициативы. В том числе, учесть последствия для экономики и общественные настроения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что премьер-министр РФ Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю.