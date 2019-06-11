Премьер-министр РФ Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю

Сейчас пятидневная рабочая неделя, а также вечная погоня за заработком и успехом приводит к снижению результативности. Фото: https://pixabay.com

Сейчас пятидневная рабочая неделя, а также вечная погоня за заработком и успехом приводит к снижению результативности. Фото: https://pixabay.com

Он также отметил, что это станет мировым опытом и будет связано с развитием технологий.

Четырехдневная рабочая неделя- это не такое уж отдаленное будущее, отметил Дмитрий Медведев. Об этом сообщает «Интерфакс».

Переход на такую рабочую систему станет мировым опытом.

Сейчас пятидневная рабочая неделя, а также вечная погоня за заработком и успехом приводит к снижению результативности и в конечном итоге отражается на экономических показателях.

Также, ранее, в 2018 году о грядущем сокращении рабочей недели заявил министр труда и социального развития Максим Топилин.

Также он отметил, что роботизация и автоматизация не приведет к сокращению рабочих места, а наоборот приведет к сокращению рабочей недели.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Россия готовится платить пенсии гастарбайтерам.