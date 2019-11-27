Бензовоз завалился на бок на площади Мужества этой ночью

МЧС. Фото: 112.spb.ru
МЧС. Фото: 112.spb.ru

В Выборгском районе Петербурга произошло дорожное происшествие, участником которого стал бензовоз. Инцидент произошел ночью 27 ноября.

Как сообщили в главке МЧС по Петербургу, экстренные службы получили сообщение об аварии в 3:38 ночи. Водитель бензовоза не справился с управлением, после чего машина опрокинулась. Все произошло на площади Мужества.

На место выехали 16 сотрудников МЧС и четыре спецмашины. Прибывшие на место происшествия спасатели смыли топливо с асфальта, перевернули большегруз обратно и оказали медпомощь водителю. В ДТП пострадавших не было.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Сосновом Бору на дороге перевернулся прицеп «Магнита». По предварительной информации, водитель грузовика превысил скорость и не справился с управлением.

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