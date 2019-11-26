В Сосновом Бору на дороге перевернулся прицеп «Магнита»

В Сосновом Бору на дороге перевернулся прицеп «Магнита»
Место ДТП. Фото: vk.com/gibdd_sbor

В Сосновом Бору перевернулся прицеп с продуктами «Магнита».

Как сообщает ОГИБДД Соснового Бора, ДТП произошло утром 24 ноября у дома №1 на проспекте Александра Невского.

По предварительной информации, водитель грузовика превысил скорость и не справился с управлением. В результате прицеп с продуктами перевернулся.

Ведется проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице на проспекте Науки произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковых автомобилей. В результате удара Kia и Volkswagen стали сильно помяты и остались без колес.

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