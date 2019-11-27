Домушников взяли при попытке обчистить квартиру ветерана ВОВ в Петербурге

В Красносельском районе Петербурга задержали двоих мужчин. Их подозревают в краже 85 тыс. рублей из квартиры ветерана Великой Отечественной войны.

Взять злоумышленников удалось с поличным. В полицию незадолго до кражи поступило сообщение о том, что неизвестные планируют похитить деньги из квартиры ветерана. За жильем было установлено наблюдение. Подозреваемых задержали при выходе из парадной. Из квартиры они забрали 85 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Подозреваемыми оказались безработные мужчины 42 и 28 лет. Один из них неоднократно судим за кражи, грабежи, разбои и хранение наркотиков. Первый подозреваемый заключен под стражу, второму предъявлено обязательство о явке.

Похищенное возвращено владельцу. Предварительное расследование продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге из квартиры ветерана украли ордена и медали.