Воры пробрались в квартиру ветерана в центре Петербурга и вынесли ордена с медалями

Сотрудники правоохранительных органов расследуют квартирную кражу в Центральном районе Петербурга, от которой пострадал 90-летний блокадник.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в субботу, 16 ноября, в полицию с заявлением обратился 90-летний пенсионер, проживающий на улице Ломоносова. По его словам, вернувшись домой, он обнаружил, что входная дверь в квартире не заперта, а замок на второй деревянной двери поврежден.

Зайдя в квартиру, он обнаружил пропажу каретных часов с боем, стоимость которых оценивается в 50 тысяч рублей, а также орденов, медалей, знака почетного работника и значков об окончании института.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что лжегазовики обчистили квартиры пенсионерок почти на 350 тысяч в Петербурге.