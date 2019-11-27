Москва одобрила строительство ВСД в Петербурге

Москва одобрила строительство ВСД в Петербурге
Максим Акимов. Фото: government.ru

Правительство РФ одобрило проект строительства Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), также известной как Восточный скоростной диаметр (ВСД). Проект включен в список потенциально приоритетных.

ВСД попал в лист ожидания Комплексного плана модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры до 2024 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на вице-премьера РФ Максима Акимова.

Это означает, что проект будет внесен в федеральные программы в случае определения дополнительных источников финансирования, необходимых для его реализации.

Стоимость проекта, по предварительным расчетам, составит 182,8 млрд рублей. Трасса протяженностью 27,4 км будет построена на территории Петербурга и Ленинградской области. На первом этапе возведут участок ВСД от ЗСД до Витебского проспекта. Работы потребуют вложений на 35 млрд рублей.

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