На ПМЭФ подпишут соглашение о начале строительства ВСД

Восточный скоростной диаметр. Фото: АО «ЗСД»
Восточный скоростной диаметр. Фото: АО «ЗСД»

В рамках грядущего Петербургского международного экономического форума планируется подписать соглашение о начале строительства Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) — более известной под названием «Восточный скоростной диаметр» (ВСД). Об этом сообщает «Коммерсант».

На первом этапе строительства, который оценивается в 35 млрд рублей, будет возведен участок ВСД от ЗСД до Витебского проспекта.

В проекте будут задействованы ООО «Магистраль Северной столицы», эксплуатирующее Западный скоростной диаметр, и ВТБ.

Общая протяженность ВСД составит 27 км, из них 14 км расположатся на территории Петербурга, а 13 км пройдут по Ленобласти.

Предварительная стоимость объекта составит около 183 млрд рублей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что главы и топ-менеджеры ведущих американских компаний намерены посетить Петербург для участия в международном экономическом форуме, несмотря на официальный бойкот американских властей.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
всд ПМЭФ-2019
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