Американские компании посетят ПМЭФ вопреки бойкоту властей США

Главы и топ-менеджеры ведущих американских компаний намерены посетить Петербург для участия в международном экономическом форуме, несмотря на официальный бойкот американских властей.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Американской торговой палаты Алексиса Родзянко.

В списке участников значатся такие гиганты бизнеса, как Coca-Cola, Weatherford, Air Products, Boeing, AbbVie и Cushman&Wakefield.

Отмечается, что за неделю до начала форума свое прибытие на него подтвердили более 400 представителей крупных американских компаний. Правительство США отказалось отправлять в Петербург официальную делегацию.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что власти Северной столицы на международном экономическом форуме предполагают заключение соглашений в сфере промышленности в различных отраслях.