Американские компании посетят ПМЭФ вопреки бойкоту властей США

Американские бизнесмены посетят ПМЭФ . Фото: Рixabay
Американские бизнесмены посетят ПМЭФ . Фото: Рixabay

Главы и топ-менеджеры ведущих американских компаний намерены посетить Петербург для участия в международном экономическом форуме, несмотря на официальный бойкот американских властей.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Американской торговой палаты Алексиса Родзянко.

В списке участников значатся такие гиганты бизнеса, как Coca-Cola, Weatherford, Air Products, Boeing, AbbVie и Cushman&Wakefield.

Отмечается, что за неделю до начала форума свое прибытие на него подтвердили более 400 представителей крупных американских компаний. Правительство США отказалось отправлять в Петербург официальную делегацию.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что власти Северной столицы на международном экономическом форуме предполагают заключение соглашений в сфере промышленности в различных отраслях.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
ПМЭФ-2019 санкт-петербург США
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ПМЭФ-2019: транспортные ограничения, ожидания, итоги прошлого года
В бизнес-центр “Ренессанс” на Херсонской проходит эвакуация из-за задымления
12-летний подросток-диабетик отравился алкоголем в Выборге
Для строительства развитого социализма кандидатуру на пост губернатора ...
Американские компании посетят ПМЭФ вопреки бойкоту властей США
Новые нерестилища позволят лососю из Ладоги подняться до Сайменсокого озера
Суд рассмотрит дело об уклонении от уплаты налогов в размере более 21 млн. рублей
В Саду имени 9 января пройдет “Цветочный бал” для любителей бальных танцев