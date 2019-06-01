Петербург хочет заключить соглашение с РЖД на ПМЭФ-2019

Проекты будут рассмотрены и в сфере железных дорог. Фото: pixabay.

Проекты будут рассмотрены и в сфере железных дорог. Фото: pixabay.

Власти Северной столицы на международном экономическом форуме предполагают заключение соглашений в сфере промышленности в различных отраслях.

Вице-губернатора Санкт-Петербурга Евгений Елин сообщил, что, в том числе, планируется договориться о сотрудничестве с РЖД и крупными представителями фармацевтики. На ПМЭФ-2019, который пройдет в Петербурге, правительство хочет подписать сразу 15 соглашений.

Также Елин рассказал о том, что планируется запуск крупных проектов в сфере промышленности, говорится о расширении производств. Об общей стоимости, в которую обойдутся городу соглашения, пока не сообщается.

— Мы сконцентрировались на соглашениях, за которыми стоят реальные проекты, создание производств, предметная реализация, -заметил вице-губернатор. По его словам, благодаря принятым соглашениям, серьезным и благотворным изменениям подвергнется местная фармацевтика.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Меган Маркл возмутила британцев тратами на одежду: одно её платье стоит, как однушка на Васильевском острове.