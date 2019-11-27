Открытие М-11 поставило юг Петербурга в пробки

Движение на юге Петербурга парализовало днем 27 ноября. Автомобилисты в пробках винят открытие трассы М-11 и приезд гостей из столицы.

Загруженность дорог, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», оценивается в 5-6 баллов, что не характерно для этого времени. Пробки преимущественно наблюдаются в Пушкинском, Невском, Московском и Фрунзенском районах.

Движение затруднено на юге КАД от Пулковского шоссе до Вантового моста, на Софийской улице, Московском шоссе, Витебском проспекте, Пулковском шоссе и других дорогах.

«В Пулково уже опаздываем», — сетуют автомобилисты.

Обстановку на дорогах помимо открытия М-11 усугубили гололед и проведение матча «Зенита» на «Газпром Арене». Ряд улиц в Петербурге перекрыт с раннего утра.

Напомним, в Петербург 27 ноября в рамках рабочей поездки приехал президент России Владимир Путин. Маршрут главы государства составляет государственную тайну, потому машины ДПС расставлены по всему центру Петербурга.