Три причины пробок в Петербурге 27 ноября

Городу грозит транспортный коллапс и пробки по 10 баллов. Сегодня, 27 ноября 2019 года для этого есть несколько причин.

Во-первых, синоптики предсказывают сегодня мокрый снег, гололед, а это всегда приводит к росту заторов в связи с неизбежными авариями на дорогах. ГИБДД Петербурга предупреждает автолюбителей быть сегодня острожными.

Во-вторых, в Петербург сегодня приехал Президент России Владимир Путин. Такие визиты всегда создают проблемы, ведь для проезда первого лица государства могут перекрывать улицы. При этом маршрут передвижения Путина никто не знает, это государственная тайна, сведения о передвижениях Путина есть только у спецподразделений ФСО, которые его охраняют. Поэтому по всему центру Петербурга расставлены машины ДПС, но никто точно не знает где именно может поехать президент.

Кстати, по существующим правилам в России можно перекрывать дороги только для проезда первых лиц государств – это Президент, Премьер-министр, король, император (еще есть и такие). То есть, Владимир Владимирович передвигается по Петербургу как король.

И третья причина пробок в Санкт-Петербурге, сегодня 27 ноября – похороны бывшего ректора СпбГУ Людмилы Вербицкой. Ее похоронят на Северном кладбище. Можно ожидать что в церемонии прощания примут участие многие известные граждане Петербурга. Ожидается также приезд Путина.