«Это что-то невообразимое». Глава Минтранса поделился впечатлениями о поездке по М-11

&#171;Это что-то невообразимое&#187;. Глава Минтранса поделился впечатлениями о поездке по М-11
Трасса М-11 Москва-Петербург. Фото: vk.com/m11_moscow

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих рассказал о впечатлениях после поездки по новой трассе М-11.

Он отметил, что «дорога пролетела как один миг» и охарактеризовал саму поездку как «что-то невообразимое», сообщает РИА «Новости».

Разрешенной скоростью новой трассе М-11 является 110 км/ч.

По словам министр транспорта, летом планируется повышение разрешенной скорости до 130 км/ч.

Сегодня, 27 ноября, президент России Владимир Путин открыл скоростную платную трассу М-11 Москва – Санкт-Петербург. Скоростная трасса протяженностью в 669 км соединит МКАД и петербургский КАД. Проезд по такой дороге будет стоить от 1331 до 2020 рублей, а время в пути займет от 5 до 6 часов. Отметим, что общая стоимость строительства М-11 составляет более 459 млрд рублей. Идея строительства этой трассы появилась еще в начале нулевых, но была реализована только сейчас.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что рост числа проездов по платной скоростной трассе М-11 «Москва — Петербург» ожидается в два с половиной раза в текущем году — до 11,5 млн, сообщили в пресс-службе госкомпании «Автодор».

автотрассы евгений дитрих трасса М-11
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Путин открыл памятник Гранину на Дальневосточном
На Тореза прорвало трубу с горячей водой
В Петербургском метро рассказали, что нельзя делать машинисту
Смольный планирует построить на М-11 развязку до аэропорта Пулково
«Это что-то невообразимое». Глава Минтранса поделился ...
В Ленобласти Renault влетел в дерево в кювете. Водитель погиб на месте
Открытие М-11 поставило юг Петербурга в пробки
Житель Петербурга получил условный срок за мошенничество на 1,8 млн рублей