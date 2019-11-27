«Это что-то невообразимое». Глава Минтранса поделился впечатлениями о поездке по М-11

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих рассказал о впечатлениях после поездки по новой трассе М-11.

Он отметил, что «дорога пролетела как один миг» и охарактеризовал саму поездку как «что-то невообразимое», сообщает РИА «Новости».

Разрешенной скоростью новой трассе М-11 является 110 км/ч.

По словам министр транспорта, летом планируется повышение разрешенной скорости до 130 км/ч.

Сегодня, 27 ноября, президент России Владимир Путин открыл скоростную платную трассу М-11 Москва – Санкт-Петербург. Скоростная трасса протяженностью в 669 км соединит МКАД и петербургский КАД. Проезд по такой дороге будет стоить от 1331 до 2020 рублей, а время в пути займет от 5 до 6 часов. Отметим, что общая стоимость строительства М-11 составляет более 459 млрд рублей. Идея строительства этой трассы появилась еще в начале нулевых, но была реализована только сейчас.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что рост числа проездов по платной скоростной трассе М-11 «Москва — Петербург» ожидается в два с половиной раза в текущем году — до 11,5 млн, сообщили в пресс-службе госкомпании «Автодор».