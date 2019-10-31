Число проездов по трассе М-11 Москва — Петербург увеличится в 2,5 раза

Рост числа проездов по платной скоростной трассе М-11 «Москва — Петербург» ожидается в два с половиной раза в текущем году — до 11,5 млн, сообщили в пресс-службе госкомпании «Автодор».

Рост трафика на трассе М-11 связан с открытием новых участков в Петербурге и Ленобласти, а также в Московской и Новгородской областях. До конца ноября трассу должны открыть полностью. Речь идет о последнем, восьмом участке.

В «Автодоре» отметили, что интенсивность на открытых ранее участках трассы, связывающей две столицы, увеличилась в полтора раза.

Также в пресс-службе сообщили, что в этом году «Автодор»ожидает роста числа автомобилей на платных трассах, находящихся в управлении ГК, на 17,7% до 130 млн.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что трассу М-11 «Москва — Петербург» полностью заасфальтировали.