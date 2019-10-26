Трассу М-11 «Москва — Петербург» полностью заасфальтировали

Дорожники заасфальтировали последние участки платной трассы М-11 «Москва — Санкт-Петербург», сообщили в ГК «Автодор».

Асфальтобетонное покрытие уложили на последнем, восьмом участке скоростной автомагистрали, которая будет связывать Москву и Петербург. В общей сложности на этом этапе дорожники уложили почти 760 тыс. тонн асфальтобетона. Сейчас на этом участке ведутся работы по нанесению разметки и установке дорожных знаков.

Скоростная трасса протяженностью в 669 км соединит МКАД и петербургский КАД. Предполагается, что проезд по такой дороге обойдется автомобилистам примерно в две тысячи рубле. Трассу должны открыть в ноябре.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на трассе М-11 «Москва — Петербург» устанавливают вышки сотовой связи.