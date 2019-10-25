На трассе М-11 «Москва — Петербург» устанавливают вышки сотовой связи

Завершить трассу М-11 планируют к концу 2019 года. Фото: Государственная компания «Российские автомобильные дороги»

Завершить трассу М-11 планируют к концу 2019 года. Фото: Государственная компания «Российские автомобильные дороги»

На трассе М-11 «Москва — Санкт-Петербург», которая полностью откроется в ноябре, начали монтаж 100 башен и антенно-мачтовых сооружений сотовой связи.

Как сообщили в ГК «Автодор», российские операторы связи провели радиочастотные измерения, которые указали на необходимость в монтаже вышек сотовой связи на строящейся трассе. Оборудование должно обеспечить равномерное покрытие сотовой сети на всей трассе.

Установку вышек должны закончить не позднее первого квартала 2020 года. Сейчас к установке датчиков, передающих сигнал сотовой связи, готовы 20% вышек от их общего числа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что трассу М-11 «Москва — Петербург» полностью откроют в ноябре. Трасса М-11 будет связывать столицу с Санкт-Петербургом, соединив МКАД и петербургскую Кольцевую автодорогу.