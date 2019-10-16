Трассу М-11 «Москва — Петербург» полностью откроют в ноябре

Стоимость проезда по скоростной магистрали будет около трех тысяч рублей. Фото: Минтранс РФ

Стоимость проезда по скоростной магистрали будет около трех тысяч рублей. Фото: Минтранс РФ

Платная трасса, соединяющая Москву и Северную столицу, полностью откроется для транспорта в ноябре этого года.

На данный момент полностью завершить строительные работы намерены к 15 ноября. Как пишет ТАСС, ссылаясь на замглаву Министерства транспорта Иннокентия Алафинова, будет необходимо подготовить соответствующую документацию. Непосредственно открытие магистрали состоится ближе к концу ноября.

Трасса М-11 будет связывать столицу с Санкт-Петербургом, соединив МКАД и петербургскую Кольцевую автодорогу. Её протяженность составляет 669 километров, что позволит добраться до Северной столицы за 5,5 часов и меньше.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что проезд по трассе М-11 стал дешевле с 14 октября этого года. Это связано с окончанием действия повышенных сезонных тарифов.