Проезд между Петербургом и Москвой по платной трассе М-11 подешевеет

На платной трассе М-11 «Москва — Санкт-Петербург» снизится плата за проезд из-за прекращения действия повышенных сезонных тарифов.

Действие повышенных сезонных тарифов завершится с 14 октября на платных трассах госкомпании «Автодор». Платная дорога М-11, ведущая из Петербурга в Москву, также входит в ее список, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Автодора». Тарифы также снизятся на платные автодороги М-4 «Дон» и М-3 «Украина». Стоимость проезда по трассам вернется к той же, что была до повышения.

Напомним, что повышенные сезонные тарифы были введены на платных трассах с середины апреля. Повышение вызвано интенсивным движением по платным дорогам в летние месяцы.

Ранее GazetaSPb сообщала, что метановым автомобилям могут разрешить бесплатный проезд по платным трассам.