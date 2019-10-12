Проезд между Петербургом и Москвой по платной трассе М-11 подешевеет

Проезд между Петербургом и Москвой по платной трассе М-11 подешевеет
Трасса М-11 Санкт-Петербург-Москва. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

На платной трассе М-11 «Москва — Санкт-Петербург» снизится плата за проезд из-за прекращения действия повышенных сезонных тарифов.

Действие повышенных сезонных тарифов завершится с 14 октября на платных трассах госкомпании «Автодор». Платная дорога М-11, ведущая из Петербурга в Москву, также входит в ее список, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Автодора». Тарифы также снизятся на платные автодороги М-4 «Дон» и М-3 «Украина». Стоимость проезда по трассам вернется к той же, что была до повышения.

Напомним, что повышенные сезонные тарифы были введены на платных трассах с середины апреля. Повышение вызвано интенсивным движением по платным дорогам в летние месяцы.

Ранее GazetaSPb сообщала, что метановым автомобилям могут разрешить бесплатный проезд по платным трассам.

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