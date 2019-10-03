Метановым автомобилям могут разрешить бесплатный проезд по платным трассам

Большегрузы на газу могут быть освобождены от платы за проезд по федеральным трассам. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Большегрузы на газу могут быть освобождены от платы за проезд по федеральным трассам. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Российские владельцы автомобилей на газу могут получить бесплатный проезд по платным автотрассам.

Разрешения на получение метановым автомобилям бесплатного проезда по платным трассам добивается Российское газовое общество (РГО), которое сейчас подготавливает поправки в российское законодательство.

Согласно готовящейся инициативе, большегрузы на газу могут быть освобождены от платы за проезд по федеральным трассам, сообщают «Известия».

РГО также предлагает сдавать в аренду без проведения торгов земельные участки под строительство газомоторных заправочных станций и объектов, производящий сжиженный газ.

Ранее GazetaSPb сообщала, что несовершеннолетним в России могут разрешить водить автомобиль.

МВД подготовило поправки в закон, согласно которому подростки могут сесть за руль после успешной сдачи экзамена, но только при условии присутствия второго водителя.