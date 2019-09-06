Несовершеннолетним в России могут разрешить водить автомобиль

Несовершеннолетним в России могут разрешить водить автомобиль
Подростки, отучившиеся в автошколе и сдавшие экзамены, смогут управлять автомобилем категории "В". Фото: pixabay

МВД подготовило поправки в закон, согласно которому подростки могут сесть за руль после успешной сдачи экзамена, но только при условии присутствия второго водителя.

Согласно подготовленным поправкам, подростки, отучившиеся в автошколе и сдавшие экзамены, смогут управлять автомобилем категории «В» в сопровождении опытного водителя до наступления совершеннолетия. О этом сообщает пресс-служба МВД.

В ведомстве уточнили, правительство РФ займется определением условий такого управления авто, в том числе требований к сопровождающему.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в ГИБДД вновь вернулись к идее снижения скорости с детьми на борту. Глава ГИБДД Михаил Черников вновь предложил на законодательном уровне «лихачить», имея на борту автомобиля ребёнка — вне зависимости от наличия детского сиденья и прочих мер безопасности.

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