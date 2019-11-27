СК с лета разыскивает насильника из Кудрово

СК с лета разыскивает насильника из Кудрово
Подозреваемый в изнасиловании. Фото: lenobl.sledcom.ru

В Ленинградской области расследуют дело об изнасиловании в городе Кудрово. В поиске подозреваемого следователи просят помочь общественность и СМИ.

По данным следствия, днем 29 июня на участке у Нарвина ручья в массиве Кудрово мужчина напал на 58-летнюю женщину, которая прогуливалась по лесу. После чего подверг её сексуальному насилию.

Пару недель спустя, 14 июля, он изнасиловал 31-летнюю женщину у дома на Областной улице в Кудрово, сообщает Следственное управление СК РФ по Ленобласти.

Личность подозреваемого установить не удалось. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают местонахождение мужчины.

При наличии информации СК просит обратиться к следователю Павлу Иванову по телефонам 8981-958-47-33, 8906-276-12-79 или в дежурную часть УМВД по номеру 8-999-045-12-71.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области 37-летнего мужчину подозревают в изнасиловании школьницы.

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СК с лета разыскивает насильника из Кудрово