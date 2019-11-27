Водитель BMW на летней резине устроил массовое ДТП на Димитрова

Водитель BMW на летней резине устроил массовое ДТП на Димитрова
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 27 ноября во Фрунзенском районе произошло массовое ДТП.

Как сообщили свидетели произошедшего, ДТП произошло на улице Димитрова у дома 22.

По словам очевидцев, водитель BMW не справился с управлением и зацепил Volkswagen, Mercedes и Toyota.

«На улице Димитрова, у дома 22, Водитель бмв не справился на скользкой дороге (резина не зимняя) снес фв поло, зацепил Мерседес и слегка Тойоту (водитель Тойоты претензии не имеет, уехал) без пострадавших , ждут Гаи», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Очевидцы считают, что водитель BMW не поменял летнюю резину на зимнюю.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Красносельском районе Петербурга автомобилисты стоят в крупной пробке из-за ремонта проводов троллейбуса. На перекрестке Петергофского шоссе и улицы Доблести, где и производится ремонт проводов.

авария дтп происшествие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
СКА разгромил «Сочи». Это седьмая победа подряд
Батареи похолодели в 29 домах из-за ремонта тру на Тореза
Стал известен идеальный кандидат от России для «Евровидения»
Бывшая жена Никиты Зайцева заявила о похищении детей
Олега Дерипаску лишили гражданства Кипра
В сети опубликовали приговор по делу, которое адвокат Соколова назвал ...
Срок апелляции Дании по «Северному потоку — 2» истек
В ЗВО рассказали о госпитализации суворовца