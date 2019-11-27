Водитель BMW на летней резине устроил массовое ДТП на Димитрова

Вечером 27 ноября во Фрунзенском районе произошло массовое ДТП.

Как сообщили свидетели произошедшего, ДТП произошло на улице Димитрова у дома 22.

По словам очевидцев, водитель BMW не справился с управлением и зацепил Volkswagen, Mercedes и Toyota.

«На улице Димитрова, у дома 22, Водитель бмв не справился на скользкой дороге (резина не зимняя) снес фв поло, зацепил Мерседес и слегка Тойоту (водитель Тойоты претензии не имеет, уехал) без пострадавших , ждут Гаи», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Очевидцы считают, что водитель BMW не поменял летнюю резину на зимнюю.

Информации о пострадавших не поступало.

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