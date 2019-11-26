Водители стоят в крупной пробке из-за ремонта проводов на Петергофском

В Красносельском районе Петербурга автомобилисты стоят в крупной пробке из-за ремонта проводов троллейбуса.

Затор образовался сегодня, 26 ноября, на перекрестке Петергофского шоссе и улицы Доблести, где и производится ремонт проводов. По словам очевидцев, им сообщили, что на участке произошли неполадки с кабелем.

«Ехал на собеседование, а попал на ремонт», — написал один из пользователей в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Согласно сервису «Яндекс.Пробки», машины стоят на улице Доблести, начиная с улицы Рихарда Зорге вплоть до Петергофского шоссе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП на проспекте Елизарова. Из-за столкновения иномарок на участке собралась пробка.