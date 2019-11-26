Из-за ДТП на Елизарова образовалась пробка

В Санкт-Петербурге на перекрестке проспекта Елизарова, 26 ноября, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок.

««Доброе утро» у двоих на проспекте Елизарова. Пробка уже собирается», — написали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На месте ДТП образовалась пробка.

Очевидцы также сообщили, что во время аварии никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о том, что движение по новой трассе М-11 «Москва — Петербург» откроется в среду, 27 ноября. Сегодня, 26 ноября, по скоростной магистрали отправились первые транспортные средства.