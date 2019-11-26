Движение по трассе М-11 «Москва — Петербург» откроют 27 ноября

Движение по новой трассе М-11 «Москва — Петербург» откроется в среду, 27 ноября. Сегодня, 26 ноября, по скоростной магистрали отправились первые транспортные средства.

Как сообщил «Интерфакс», в администрации Московской области рассказали, что полностью трасса М-11 будет открыта уже завтра, 27 ноября.

Магистраль соединяет столичную МКАД и КАД в Северной столице. Ее протяженность равна 669 км. Стоимость проезда по новой трассе составит 2 тыс. рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что глава РФ Владимир Путин планирует лично приехать на открытие участка трассы «Сортавала».