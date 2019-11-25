Путин планирует лично принять новый участок «Сортавалы» и М-11

Глава страны собирается в ближайшее время посетить Санкт-Петербург и Ленинградскую область по нескольким причинам.

Об этом стало известно сегодня, 25 ноября. Обо всем сообщает «Фонтанка», ссылаясь на собственные источники. Президент России хочет приехать сначала на открытие участка трассы «Сортавала», которое состоится 27 ноября. Затем он отправится на торжественное мероприятие, посвященное достроенной платной трассы М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом.

На этом не все – Владимир Путин заявил, что простится с президентом Санкт-Петербургского государственного университета Людмилой Вербицкой. Комментируя ее кончину, он отметил, что для него это личная потеря.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Невский район готовят к приезду Владимира Путина. Президент собирается посетить Санкт-Петербург и побывать у памятника писателю Даниилу Гранину.