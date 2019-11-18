Невский район готовят к приезду Владимира Путина

Президент собирается посетить Санкт-Петербург и побывать у памятника писателю Даниилу Гранину.

Об этом стало известно 18 ноября. Своим предположением поделились жители Северной столицы, которые обратили внимание на то, что заброшенную стройку на Дальневосточном проспекте решили затянуть зеленой сеткой. Обычно так делают, чтобы скрыть с глаз то, что никто не должен видеть. Петербуржцы убеждены, что власти готовятся к приезду президента России Владимира Путина и не хотят его шокировать заброшенной стройкой. Дело в том, что объект находится недалеко от недавно установленного памятника писателю Даниилу Гранину.

Напоминаем, что его открытие перенесли из-за того, что глава государства не смог присутствовать на торжественном мероприятии из-за участия в саммите БРИКС в Бразилии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин приедет в Петербург на открытие памятника Гранину.