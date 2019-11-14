Путин приедет в Петербург на открытие памятника Гранину

Путин приедет в Петербург на открытие памятника Гранину
Памятник Даниилу Гранину. Скриншот: instagram.com/skulptura2000

Президент России Владимир Путин примет участие в открытии памятника писателю Даниилу Гранину в Петербурге. Презентовать монумент планируют в конце ноября.

Точная дата будет определена в зависимости от графика Путина, рассказал президент Российского книжного союза Сергей Степашин на IIX Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

«Мы планировали завтра, но Владимир Владимирович на саммите БРИКС, а он сказал, что открывать будет сам», — приводят слова Степашина РИА Новости.

Памятник Даниилу Гранину установили у дома №6 на Дальневосточном проспекте. Официальное открытие монумента было намечено на 15 ноября. Однако из-за планов президента его пришлось перенести.

Автором памятника стал скульптор Евгений Бурков. Высота монумента составляет 2,5 метра. Гранин изображен сидящим в кресле с книгой в руке.

ввладимир путин даниил гранин новости спб памятник
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Синопской набережной микроавтобус перевернулся и снес ограждение
Журналист из Литвы остался недоволен поездкой в Петербург и составил ...
Малком и Маммана вскоре вернутся в состав «Зенита»
Россияне запрашивают зарплату меньше, чем мигранты
Фура и легковушка перекрыли движение на Большом Сампсониевском
В Петербурге задержали главу организации, взявшей у банка ...
«Шашечки» на дороге: массовая авария на внешней стороне КАД ...
Антисанитария подвела еще один бар на Рубинштейна