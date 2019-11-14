Путин приедет в Петербург на открытие памятника Гранину

Президент России Владимир Путин примет участие в открытии памятника писателю Даниилу Гранину в Петербурге. Презентовать монумент планируют в конце ноября.

Точная дата будет определена в зависимости от графика Путина, рассказал президент Российского книжного союза Сергей Степашин на IIX Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

«Мы планировали завтра, но Владимир Владимирович на саммите БРИКС, а он сказал, что открывать будет сам», — приводят слова Степашина РИА Новости.

Памятник Даниилу Гранину установили у дома №6 на Дальневосточном проспекте. Официальное открытие монумента было намечено на 15 ноября. Однако из-за планов президента его пришлось перенести.

Автором памятника стал скульптор Евгений Бурков. Высота монумента составляет 2,5 метра. Гранин изображен сидящим в кресле с книгой в руке.