В Петербурге 15 ноября откроется памятник Даниилу Гранину

В Петербурге 15 ноября откроется памятник Даниилу Гранину
Скульптор представил подготовительную модель из глины. Фото: Instagram

Памятник знаменитому писателю откроют на Дальневосточном проспекте, возле дома №6, корпус 1.

Победителем конкурса на лучший проект памятника, который объявляли городские власти, стал скульптор Евгений Бурков. Именно его работа украсит Дальневосточный проспект. Отметим, что вариант, предложенный Бурковым также неоднократно рассматривался Градостроительным комитетом.

Скульптор поделился фотографией, рассказывающей, как продвигаются работы, в своем аккаунте в Instagram. На снимке из мастерской видно писателя, который сидит в кресле. Его голова задумчиво склоняется набок, а в руке Гранин держит книгу.

Памятник, торжественное открытие которого состоится 15 ноября, отольют из бронзы, а постамент будет гранитным. Высота скульптуры составит два с половиной метра.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жертвам блокады Ленинграда установят памятник в Иерусалиме.

дальневосточный проспект даниил гранин новости памятник санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Фигуранты дела «Нового величия» порезали себе вены в суде
«Нефтехимик» выиграл второй период у СКА
На Полюстровском рынке изъяли три медвежьих шкуры
Фанаты «Зенита» подарили Артему Дзюбе его картонный бюст
В Петербурге 15 ноября откроется памятник Даниилу Гранину
В Дагестане мужчина в маске Джокера ворвался в школу с топором из-за ...
Жители Петербурга заметили в Неве маслянистые пятна
Две тысячи человек эвакуировали из «Гранд Каньона»