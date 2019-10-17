В Петербурге 15 ноября откроется памятник Даниилу Гранину

Памятник знаменитому писателю откроют на Дальневосточном проспекте, возле дома №6, корпус 1.

Победителем конкурса на лучший проект памятника, который объявляли городские власти, стал скульптор Евгений Бурков. Именно его работа украсит Дальневосточный проспект. Отметим, что вариант, предложенный Бурковым также неоднократно рассматривался Градостроительным комитетом.

Скульптор поделился фотографией, рассказывающей, как продвигаются работы, в своем аккаунте в Instagram. На снимке из мастерской видно писателя, который сидит в кресле. Его голова задумчиво склоняется набок, а в руке Гранин держит книгу.

Памятник, торжественное открытие которого состоится 15 ноября, отольют из бронзы, а постамент будет гранитным. Высота скульптуры составит два с половиной метра.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жертвам блокады Ленинграда установят памятник в Иерусалиме.