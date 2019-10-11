В Иерусалиме установят памятник блокадникам Ленинграда

Он будет выглядеть, как латунная стела с вмонтированным бронзовым «пламенем свечи».Фото: pixabay.com

Он будет выглядеть, как латунная стела с вмонтированным бронзовым «пламенем свечи».Фото: pixabay.com

Стало известно об открытии в январе 2020 года памятника блокадникам Ленинграда в Иерусалиме.

«Это будет первый памятник, посвященный этому событию, в дальнем зарубежье. И это не просто дальнее зарубежье, а Иерусалим, центр мировых религий», — сообщил первый заместитель председателя Комитета по внешним связям Сергей Марков.

Памятник создан благодаря совместным усилиям израильских и российских архитекторов. Он будет выглядеть, как латунная стела с вмонтированным бронзовым «пламенем свечи».

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Васильевском острове установят памятник освобождению Ленинграда от блокады.