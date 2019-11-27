В России каждая седьмая пачка сигарет оказалась нелегальной

В компании Nielsen подсчитали долю нелегальных сигарет в России. В третьем квартале 2019 года она достигла 15,6% от всех проданных пачек. Это на 7,2 п.п. выше, чем за аналогичный период 2018 года.

Доля контрафакта оказалась выше, чем было принято считать ранее. Дело в том, что в этот раз подсчеты оказались точнее, так как в них впервые были включены города с населением до 50 тыс. человек и села, сообщает РБК. Без их учета доля нелегальной продукции составила бы 12,1%.

Абсолютный рекорд зафиксирован в Ростове-на-Дону, где нелегальные сигареты, продающиеся без уплаты налогов, составляют почти 51% рынка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что депутаты предлагают ввести в стране минимальную цену для всех сигарет. Ее будут рассчитывать, исходя из наименьшего значения ставки акциза на пачку, а также НДС. Так, в этом году минимальная цена на пачку составила бы 86 рублей.