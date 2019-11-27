В Петербурге возбудили уголовные дела после избиения врачей и полицейских на Стачек

Злоумышленники вызвали медиков, а затем отобрали у них лекарства и выставили за дверь.

Об этом стало известно сегодня, 27 ноября. Подробностями поделились в ГУ МВД России. Бригада скорой помощи прибыла к пациентам, которые поколотили врачей и забрали у них чемодан с лекарствами. Затем медики были выставлены за дверь. Чтобы восстановить справедливость, они вызвали сотрудников правоохранительных органов. При задержании 31-летнего мужчины один из них получил телесные повреждения – в это время петербурженка оскорбляла полицейских.

В отношении хулиганов возбудили административные дела из-за мелкого хулиганства, а также уголовные дела за оскорбление представителя власти.

«В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении»,

— говорится в сообщении.

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