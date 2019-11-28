На Косыгина приезжего задержали за изнасилование в гостях

В Петербурге задержали жителя Кировской области. Его подозревают в изнасиловании малознакомой девушки.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию Красногвардейского района обратилась девушка. Она сообщила, что вечером 26 ноября подверглась изнасилованию в квартире на проспекте Косыгина, 32/1.

Со слов заявительницы, мужчина применил к ней физическую силу и изнасиловал её. Оба они были в гостях.

Подозреваемого задержали у дома на Косыгина. Им оказался житель Кировской области. В отношении мужчины составлен протокол по статье 20.1 КоАП России.

Материалы направлены в следственное управление. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области разыскивают подозреваемого в изнасиловании. Мужчина напал на двух женщин в Кудрово летом, однако найти его не удалось до сих пор.