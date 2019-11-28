В Пушкинском районе из частного дома вынесли более миллиона рублей в различной валюте

В Пушкинском районе Петербурга злоумышленник проник в частный дом и похитил более миллиона рублей.

Все произошло в среду, 27 ноября, на Рехколовском шоссе. В отдел полиции обратился 51-летний мужчина. По его словам, неизвестный отжал стеклопакет террасы и проник в дом. Мужчина добавил, что обнаружил пропажу 1 млн 10 рублей, 700 евро, 600 долларов и ювелирных украшений.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, сумма ущерба составила 1 млн 190 тыс. рублей.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Полицейские начали розыск злоумышленника.

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