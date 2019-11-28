Пара обчистила продуктовый на 11 тысяч на Маршала Захарова

В Красносельском районе Северной столицы неизвестные затарились продуктами на 11 тыс., но платить за еду не собирались.

Все случилось во вторник, 26 ноября, на улице Маршала Захарова. В отдел полиции обратился менеджер магазина «Дикси». По его словам, мужчина и женщина попытались вынести продукты, применив физическую силу к охраннику. После «разборок» они скрылись с места происшествия на легковом авто марки Chevrolet

Как стало известно gazeta.spb.ru, полицейским удалось задержать злоумышленников. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Похищенное у предполагаемых злоумышленников забрали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о домушнике, который оставил жителя Пушкинского района без миллиона. Он вынес деньги в различной валюте.