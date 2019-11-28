У «Черной речки» произошло ДТП с маршруткой

В Санкт-Петербурге около станции метро «Черная речка» утром, 28 ноября, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки.

Машина марки Hyundai столкнулась с маршруткой №76.

«Около метро Чёрная речка на Торжковской,2 «притерлись» маршрутка №76 и «Хендай». Дпс уже приехали», — написали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По фотографиям из социальных сетей заметно, что иномарка пыталась «подрезать» маршрутку.

Информации о пострадавших нет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о том, что Красносельском районе неизвестные набрали продуктов на 11 тыс., но платить за еду не собирались. Это произошло на улице Маршала Захарова. В отдел полиции обратился менеджер магазина «Дикси». По его словам, мужчина и женщина попытались вынести продукты, применив физическую силу к охраннику.