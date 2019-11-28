Большегруз повредил пешеходную галерею на Обуховской Обороны

В Петербурге на проспекте Обуховской Обороны произошло ДТП с грузовым автомобилем. Машина повредила пешеходную галерею.

Авария случилась сегодня утром, 28 ноября. По словам очевидцев в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте», грузовой автомобиль марки Scania повредил галерею своим правым крылом в 7 часов утра.

Точные причины произошедшего и сведения о состоянии водителя не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о дорожно-транспортном происшествии с маршруткой. Все произошло недалеко от станции метро «Черная речка».