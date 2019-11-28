Не проснулись: иномарки устроили ДТП при выезде со двора на Танкиста Хрустицкого

Машины столкнулись при выезде со двора. Фото: vk.com/spb_today

Машины столкнулись при выезде со двора. Фото: vk.com/spb_today

В Кировском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. По словам очевидцев, водители забыли о соблюдении дистанции.

Авария случилась сегодня утром, 28 ноября, на улице Танкиста Хрустицкого. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что иномарки выезжали со двора, когда произошло столкновение.

«Кто-то не проснулся», — написал один из пользователей соцсети «ВКонтаке».

Детали столкновения машин не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с участием грузового автомобиля. Он повредил пешеходную галерею.